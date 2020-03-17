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كورونا.. إصابة المرشح لخلافة ميركل بالفيروس

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كورونا.. إصابة المرشح لخلافة ميركل بالفيروس
Reuters
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أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، أن فريديريك ميرز المرشح الأبرز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مصاب بفيروس كورونا.

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وأظهرت الفحوص المخبرية أن ميرز، أحد المرشحين الأوفر حظا لتولي قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ وخلافة ميركل، مصاب بفيروس COVID-19.

ونقل متحدث باسم ميرز اليوم الثلاثاء عنه قوله: "أجريت اختبارا يوم الأحد وكانت نتيجته التحاليل إيجابية. سأبقى في المنزل في الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع المقبل".

تجدر الإشارة، إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، أرجأ مؤتمرا كان من المقرر عقده في أواخر أبريل المقبل لاختيار زعيم جديد، بعدما أعلنت أنيغريت كرامب كارينباور الشهر الماضي أنها ستستقيل من رئاسة الحزب.

المصدر: رويترز

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