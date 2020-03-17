مستشارة ترامب تعزل نفسها في منزلها بعد لقائها مسؤولا برازيليا مصابا بكورونا

كشفت ستيفاني غريشام، المستشارة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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وأفادت غريشام الاثنين بأنها ستمكث بمنزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا.

ولم تذكر المستشارة الأمريكية، ما إذا كانت قد خالطت ترامب وزوجته بعد لقائها نظيرها البرازيلي المصاب أم لا.

وكان بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قد تناولوا العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا يوم 7 مارس الجاري.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي، إلا أن الرئيس الأمريكي نجا من التقاط الفيروس، إذ أثبتت الفحوص اللاحقة أنه غير مصاب.

المصدر: "رويترز"