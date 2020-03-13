ترامب وبولسونارو.. وآخر عشاء

نشرت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو وثق اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره البرازيلي جايير بولسونارو في الولايات المتحدة.

وتم تداول المقطع بعد أن أعلنت السلطات البرازيلية إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا المستجد، علما أن واجنجارتن رافق الرئيس بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار ترامب.

وكانت صحيفة "O Dia" البرازيلية المحلية قد أفادت بأن رئيس البلاد جايير بولسونارو مصاب بفيروس كورونا، إلا أن نجل الرئيس نفى صحة ما يروج، حيث أكد أن نتائج التحاليل كانت سلبية، نافيا ظهور أي أعراض على أبيه.

المصدر: RT