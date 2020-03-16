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تركيا تلتحق بالخمسة الكبار بين مستوردي السلاح الروسي

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تركيا تلتحق بالخمسة الكبار بين مستوردي السلاح الروسي
Reuters
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أعلن دميتري شوغيف مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن تركيا ووفقا لنتائج العام الماضي، دخلت ولأول مرة قائمة مستوردي الأسلحة الروسية الرئيسيين.

وقال شوغيف: "للمرة الأولى دخلت تركيا قائمة الخمسة الكبار بين مستوردي الأسلحة الروسية العام الماضي".

وأضاف أنه تم بشكل إجمالي توقيع عقود سلاح روسي مع أنقرة بقيمة 17 مليار دولار عام 2019 .

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ولفت إلى أن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الروسية تضم الهند والصين ومصر وتركيا، دون أن يكشف عن البلد الخامس في القائمة.

المصدر: نوفوستي

 

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