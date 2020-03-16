تركيا تلتحق بالخمسة الكبار بين مستوردي السلاح الروسي

أعلن دميتري شوغيف مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن تركيا ووفقا لنتائج العام الماضي، دخلت ولأول مرة قائمة مستوردي الأسلحة الروسية الرئيسيين.

وقال شوغيف: "للمرة الأولى دخلت تركيا قائمة الخمسة الكبار بين مستوردي الأسلحة الروسية العام الماضي".

وأضاف أنه تم بشكل إجمالي توقيع عقود سلاح روسي مع أنقرة بقيمة 17 مليار دولار عام 2019 .

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ولفت إلى أن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الروسية تضم الهند والصين ومصر وتركيا، دون أن يكشف عن البلد الخامس في القائمة.

المصدر: نوفوستي