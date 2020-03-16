روسيا: قد نتوصل قريبا إلى صفقة مع تركيا لتزويدها بدفعة إضافية من "إس-400"

أكدت روسيا أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول تزويدها بدفعة جديدة من منظومات "إس-400" للدفاع الجوي قريبا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب مشاركة تركية معينة في عملية الإنتاج.

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وقال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية، دميتري شوغاييف، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، نشر صباح اليوم الاثنين: "مسألة الدفعة الإضافية من منظومات إس-400 لتركيا موجودة في الأجندة، وهي لم ترحل، ونعمل حاليا على التنسيق بشأن محتويات المنظومات وموعد التوريد والشروط الأخرى".

وأضاف شوغاييف: "اليوم تستمر العملية التفاوضية، ونأمل في أن نتوصل إلى نقاط مشتركة في المستقبل المنظور".

وأشار شوغاييف مع ذلك إلى أن تزويد تركيا بمنظومات جديدة يتطلب مشاركة معينة من قبلها في عملية إنتاج المنظومات، لكنه امتنع عن كشف أي تفاصيل.

وأوضح المسؤول الروسي: "النقطة الوحيدة التي أستطيع تأكيدها تتمثل في أن هذا التعاون لن يأتي بأي ضرر بالنسبة إلى أمننا الوطني... كل الجوانب مدروسة".

كما ذكر شوغاييف أن المفاوضات مع تركيا حول شرائها المحتمل لمقاتلات روسية من طراز "سو-35" مستمرة، لكنها لا تجري بشكل نشط وتتمحور حول تدقيق بعض الجوانب التقنية، مشيرا إلى أنه لا يتوقع توقيع أي صفقة خاصة بهذه الطائرات قريبا.

وتسلمت تركيا منظومات صواريخ من طراز "إس-400" خلال العام 2019، وجرى تنفيذ هذه الصفقة وسط معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة، التي بدأت، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تنفيذ العقد المبرم عام 2017، تعليق مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات "إف-35"، معتبرة أن موقف تركيا سيضر التعاون بين البلدين، وهددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

المصدر: إنترفاكس + وكالات