بيع البيت في كرواتيا بأقل من دولار

بدأت في مدينة ليغراد الكرواتية، عمليات بيع المنازل والأراضي بسعر كونا كرواتية واحدة (حوالي 11 روبلا أو 0.15 دولار) وذلك بهدف زيادة عدد السكان.

وذكر موقع bne IntelliNews، أن عدد سكان هذه المدينة يبلغ حاليا، فقط 2241 نسمة، وأنه يلاحظ في البلاد ذاتها تراجع ديمغرافي طويل (بدأ بعد انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013). لذلك، تعتمد سلطات الدولة على العمال الأجانب، وخاصة في مجالات مثل السياحة والبناء.

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ويمكن إبرام صفقة شراء العقار، شريطة أن يكون سن المشتري أقل من 40 عاما. ويجب عليه أيضا البقاء لمدة 15 عاما في ليغراد.

في المقابل، تدعم السلطات المحلية شراء العقار بمبلغ يصل إلى 35 ألف كونا كرواتية (381.1 ألف روبل)، وتعوض تكلفة إصلاح العقار بمبلغ يصل إلى 25 ألف كونا كرواتية (272.2 ألف روبل).

وقال عمدة المدينة إيفان سابوليتش: "لدينا أدنى معدل بطالة في المنطقة، نظرا لقربها من مدن كبيرة مثل كوبريفنيتسا ولودبرج وبريلوج. وعمليا لا يوجد لدينا أي عاطلين عن العمل، لذلك نحن نبحث عن عاملين جدد".

المصدر: لينتا رو