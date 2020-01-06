اشتراكي ديمقراطي يزيح حسناء كرواتيا من الرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات في كرواتيا، فوز رئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن النتائج غير النهائية تشير إلى فوز ميلانوفيتش بـ 52.7 بالمائة من أصوات الناخبين، بعد فرز 98 بالمائة منها.

Reuters MARKO DJURICA

وأضاف البيان، أن رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مرشحة حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي (الحاكم)، حصلت على 47.3 بالمائة من الأصوات، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 55 بالمائة.

Reuters MARKO DJURICA

وتجرى الانتخابات الرئاسية في كرواتيا كل خمس سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين كحد أقصى، علما أن الرئاسة في هذا البلد منصب فخري إلى حد كبير.

وأتت الدورة الثانية من هذه الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا.

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وعلى الرغم من فوز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كشف الاقتراع صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ويعاني مثل جاراته في البلقان من هجرة سكانه وفساد مستشر.

ووعد الرئيس الجديد، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 53 عاما، خلال الحملة الانتخابية بجعل كرواتيا "جمهورية للجميع". وقال بعد الفوز "دعونا نتحد في خلافاتنا".

المصدر: وكالات