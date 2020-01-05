الناخبون يصوتون في دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في كرواتيا

يدلي الناخبون الكروات اليوم بأصواتهم في دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، لا يمكن التكهن بنتائجها نسبة لحدة التنافس بين المرشحين اللذين وصلا للدور الثاني.

إقرأ المزيد

وتتنافس الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش التي تسعى لكسب تأييد اليمين القومي للفوز مع خصمها رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش الذي يشكل تحديا جديا لها.

وأشار استطلاع للرأي إلى تقدم رئيس الوزراء السابق بثلاث نقاط، لكنه كشف أيضا أن 13% من الناخبين ما زالوا مترددين.

كما كشف الاقتراع صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ومثل جاراته في البلقان، هجرة سكانه وفسادا مستشريا.

وكانت غرابار كيتاروفيتش فازت ب27 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى. وتأمل في أن تكفي دعواتها إلى "الاتحاد" لإقناع الناخبين. وهي تقدم نفسها كربة عائلة مثل الأخريات وتشدد على أصولها المتواضعة.

أما خصمها الذي حصل على ثلث الأصوات في الدورة الأولى، فيحاول تكذيب اتهامات له بالوقاحة والنخبوية. وهو يدين مفهوم "كرواتيا الأصيلة" معتبرا أنه خطير. وقد استفاد في الدورة الأولى من دعم الناخبين في المدن وانقسام اليمين.

ويجري التصويت من الساعة السادسة إلى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش، على أن يبدأ إعلان النتائج بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وتأتي الدورة الثانية لهذه الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا.

والرئاسة في كرواتيا منصب فخري إلى حد كبير.

المصدر: "أ ف ب"