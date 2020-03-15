قائمة أولية بوزراء ومسؤولين التقطوا كورونا بينهم وزير عربي

يواصل فيروس كورونا المستجد الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، اجتياح مختلف دول العالم بلا رحمة، ليصيب الكبير والصغير والساسة والرؤساء والمسؤولين بلا تمييز.

وفي ما يلي قائمة أولية بوزراء ومسؤولين أصيبوا، أو اشتبهت الأجهزة الطبية بإصابتهم بالفيروس:

- ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا

- وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر

- وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن

- القائم بأعمال السفير البرازيلي في واشنطن نيستور فورستر

- زوجة رئيس وزراء كندا صوفي غريغوار

- رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

- ممثلة الفلبين في الأمم المتحدة

- رئيس أركان الجيش الإيطالي سيلفاتور فارينا

- رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا

- وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية نادين دوريس

- وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون

- 4 إصابات بالفيروس في البرلمان الألماني

- ماريا بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

- وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي

- وزيرة الدولة للانتقال البيئي والتضامن في فرنسا برون بوارسون

- 10 أعضاء في البرلمان الفرنسي

- وزير التجهيز والنقل واللوجستية والماء المغربي عبد القادر أعمارة

- نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار

- مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي

- رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور

- عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محمد مير محمدي (توفي)

- وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا رحماني

- وزير التراث والسياحة الإيراني علي أصغر مونسان

- رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية صالحي اميري

- رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند

- مدير منظمة إدارة الأزمات في إيران إسماعيل نجار

وأصاب الفيروس أيضا المرشحة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة زهرة اللهيان، ووزير الداخلية الأسبق مصطفى بورمحمدي، ووزير الصحة إيرج حريرجي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد جواد إيرواني.

كما خضعت مجموعة من النواب للعلاج والحجر الصحي هم، شهاب نادري وغلام رضا كاتب ومعصومة أقابور عليشاهي ومحمود صادقي

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة عدد من النواب والمسؤولين الإيرانيين، منهم النائبة فاطمة رهبر، والنائب محمد رضا راه جمني، والسفير الإيراني السابق لدى الفاتيكان هادي خسروشاهي، والسفير الإيراني السابق لدى سوريا حسين شيخ الإسلام، ومستشار رئيس السلطة القضائية أحمد تويسركاني.

المصدر: RT + وكالات