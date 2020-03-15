تقرير صحفي يكشف عن أول مصاب بفيروس كورونا في العالم

أفادت صحيفة صينية بأن بيانات رسمية اطلعت عليها، أتاحت لها الكشف عن شخص يعد الأول على مستوى العالم الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة South China Morning Post أن أولى الحالات ظهرت في الصين قبل نحو شهرين من بدء تفشي الفيروس على نطاق واسع في مقاطعة هوبي ومركزها مدينة ووهان أواخر ديسمبر مطلع يناير، مشيرة إلى أن السلطات سجلت حتى نهاية العام الماضي 266 حالة على الأقل.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن نشطاء في المجتمع الطبي الصيني، أن الأطباء لم يدركوا حتى أواخر ديسمبر الماضي أنهم يواجهون فيروسا جديدا، مضيفة أن الخبراء بدؤوا العمل منذ ذلك الحين على وضع خريطة تسلط الضوء على المراحل الأولى لانتشار الفيروس في البلاد للكشف عن مصدره.

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ونقلت الصحيفة عن وثائق حكومية لم تنشرها تأكيدها أن أول حالة إصابة مسجلة رسميا بفيروس كورونا المستجد وقعت في مقاطعة هوبي في 17 نوفمبر، والمريض كان رجلا في سن 55 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصينية سجلت في نوفمبر إجماليا إصابة تسعة أشخاص على الأقل، هم أربعة رجال وخمس نساء تتراوح أعمارهم بين 39 و79 عاما، لكن من المحتمل أن تكون هناك إصابات أخرى تعود إلى فترة سابقة.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين في الثامن من ديسمبر، لكن أطباء صينيين يعملون في مدينة ووهان، ذكروا في تقرير نشرته مجلة The Lancet الطبية أن أول حالة إصابة مؤكدة بالوباء تعود إلى مطلع ديسمبر.

المصدر: South China Morning Post