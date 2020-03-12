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إصابة وزيرة إسبانية بفيروس كورونا وإخضاع نائب رئيس الوزراء للحجر الصحي

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إصابة وزيرة إسبانية بفيروس كورونا وإخضاع نائب رئيس الوزراء للحجر الصحي
Reuters PH/DAM
وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو
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أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بفيروس كورونا، فيما تم إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

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وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن جميع الوزراء الإسبان سيخضعون للتحاليل اللازمة لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

من جهتها، قالت الحكومة إن الاجتماع الوزاري المقرر عقده اليوم سيشارك فيه فقط الوزراء الذين يعتبر حضورهم أمرا ضروريا للمصادقة على التدابير الجديدة بشأن فيروس كورونا.

كما أعلنت الحكومة أن كل الاجتماعات الحكومية القادمة ستجري عبر الفيديو.

المصدر: "رويترز"

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