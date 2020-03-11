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تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في مدريد جراء "كورونا"

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تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في مدريد جراء
Reuters SP/KAR
سيدة ترتدي كمامة واقية من كورونا في مدريد
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أعلنت السلطات الصحية في منطقة مدريد الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.

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وقالت الهيئة الصحية للمنطقة إن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية في وقت سابق إلى أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاما، ومعظمهم من الرجال.

وكان البرلمان الإسباني أعلن أمس الثلاثاء تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل، بعد إصابة نائب بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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