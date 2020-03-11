لأول مرة.. لا إصابات جديدة في أول بؤرة لفيروس كورونا في إيطاليا

أشارت مصادر صحية إيطالية إلى أنه ولأول مرة لم يتم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة كوتونيو بمقاطعة لومبارديا، التي ظهرت فيها أول إصابة داخل الحدود الايطالية.

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وقال فرانشسكو باسريني، عمدة البلدة ورئيس محافظة لودي بالمقاطعة شمالي إيطاليا: "نحن سعداء بشكل خاص بما يبدو أنها نتيجة رائعة، لكننا نريد أن نقول: كنا ضمن المنطقة الحمراء في محافظة لودي، وأخذنا الحجر الصحي على محمل الجد. وبالتأكيد هذا هو السبب في أننا نشهد الآن الانخفاض في الإصابات الذي كنا نأمل فيه".

وتعتبر لودي ضمن 10 بلديات في مقاطعة لومبارديا التي خضعت للحجر الصحي في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، قبل أن يوقع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قبل يومين على مرسوم يفرض إجراءات تقييدية غير مسبوقة على كل المواطنين، معلنا أن إيطاليا بأسرها أصبحت "منطقة محمية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية