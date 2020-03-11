 
مباشر

لأول مرة.. لا إصابات جديدة في أول بؤرة لفيروس كورونا في إيطاليا

أخبار العالم

لأول مرة.. لا إصابات جديدة في أول بؤرة لفيروس كورونا في إيطاليا
Reuters MMA/MOS
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf7q

أشارت مصادر صحية إيطالية إلى أنه ولأول مرة لم يتم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة كوتونيو بمقاطعة لومبارديا، التي ظهرت فيها أول إصابة داخل الحدود الايطالية.

إقرأ المزيد
إيطاليا.. شوارع مهجورة بعد قرار توسيع القيود لاحتواء تفشي كورونا (صور)
إيطاليا.. شوارع مهجورة بعد قرار توسيع القيود لاحتواء تفشي كورونا (صور)

وقال فرانشسكو باسريني، عمدة البلدة ورئيس محافظة لودي بالمقاطعة شمالي إيطاليا: "نحن سعداء بشكل خاص بما يبدو أنها نتيجة رائعة، لكننا نريد أن نقول: كنا ضمن المنطقة الحمراء في محافظة لودي، وأخذنا الحجر الصحي على محمل الجد. وبالتأكيد هذا هو السبب في أننا نشهد الآن الانخفاض في الإصابات الذي كنا نأمل فيه".

وتعتبر لودي ضمن 10 بلديات في مقاطعة لومبارديا التي خضعت للحجر الصحي في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، قبل أن يوقع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قبل يومين على مرسوم يفرض إجراءات تقييدية غير مسبوقة على كل المواطنين، معلنا أن إيطاليا بأسرها أصبحت "منطقة محمية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا