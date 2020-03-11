الكونغرس الأمريكي يصادق على تشريع يحد من صلاحيات ترامب لإعلان الحرب على إيران

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعلان الحرب على إيران، ليتم إقرار الوثيقة من قبل كلا غرفتي الكونغرس.

وصوت 227 مع و186 ضد من أصل 435 عضوا في مجلس النواب، الذي يمثل الديمقراطيون أغلبية فيه، اليوم الأربعاء، على الوثيقة، لتتم بعد ذلك إحالتها إلى البيت الأبيض.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم تبني هذا التشريع، في فبراير الماضي، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يمثل الجمهوريون أغلبية فيه، ما شكل رسالة إلى ترامب مفادها، بأن أعضاء حزبه أيضا، لا يؤيدون سياساته تجاه إيران.

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون، ما سيعني إجراء جلستي تصويت في مجلسي الشيوخ والنواب في محاولة لتجاوز النقض.

وينص التشريع على أن يوقف ترامب كل الإجراءات العدائية الموجهة ضد إيران دون توجيه خاص من قبل الكونغرس، لكن الوثيقة تشير مع ذلك إلى ضرورة عدم تفسير التشريع كعرقلة أمام ممارسة الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن ذاتها.

المصدر: وكالات