شاهد.. إجلاء ركاب السفينة الأمريكية الموبوءة بكورونا

شرعت السلطات الأمريكية في إجلاء ركاب سفينة Grand Princess السياحية، ومن بينهم 21 راكبا مصابا بفيروس كورونا المستجد، عقب رسوها اليوم الاثنين، في خليج سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات الفدرالية الأمريكية وسلطات الولاية أعدت الرحلات والحافلات لنقل آلاف الركاب المتواجدين على متن السفينة إلى القواعد العسكرية أو بلدانهم الأصلية من أجل وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وأعدت الوكالات الصحية الأمريكية تجهيزات خاصة بفحص الركاب فور نزولهم من السفينة، كما هناك خيم طبية وحافلات وسيارات إسعاف جاهزة لنقل المصابين.

والجمعة الماضي، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، للصحفيين، إن 21 شخصا من ركاب Grand Princess تم التأكيد على إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، إلى وجود 4 مواطنين روس بين نحو 3500 راكب للسفينة السياحية العملاقة، وهم مواطنو 54 دولة.

المصدر: سبوتنيك + أسوشيتد برس