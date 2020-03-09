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سفينة أمريكية موبوءة بكورونا تدخل ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا

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دخلت سفينة Grand Princess السياحية الأمريكية، التي تحمل على متنها 21 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد، ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة.

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وأعدت السلطات الفدرالية الأمريكية وسلطات كاليفورنيا الرحلات والحافلات لنقل أكثر من 2000 راكب يتواجدون على متن السفينة إلى القواعد العسكرية أو بلدانهم الأصلية من أجل وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وسعى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم وعمدة أوكلاند، إلى طمأنة الجمهور الأمريكي بأنه لن يكون احتكاكات بين سكان المدينة والركاب Grand Princess، وهم مواطنو 54 دولة.

المصدر: أسوشيتد برس

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