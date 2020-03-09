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ترامب يستبشر خيرا بانهيار أسعار النفط

أخبار العالم

ترامب يستبشر خيرا بانهيار أسعار النفط
Reuters USA
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، سلسلة من التغريدات على "تويتر" علق فيها على الانهيار الكبير الذي شهدته أسعار النفط.

ولم يخف ترامب ابتهاجه بانخفاض الأسعار، مؤكدا أن هذا الأمر "مفيد للمستهلك، فأسعار البنزين تنخفض".

واعتبر ترامب في تغريدة أخرى أن سبب هبوط سوق الطاقة العالمية، يعود إلى الخلاف بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

واليوم الاثنين صدمت سوق الطاقة العالمية بهبوط حاد لأسعار النفط وصل إلى نسبة 30%، على خلفية الفشل في تمديد اتفاق "أوبك+" الخاص بالحد من الإنتاج النفطي، فيما قالت تقارير إعلامية إن هذا الأمر سببه خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع.

ومن المتوقع أن يتم رفع القيود على إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل المقبل، فيما قررت السعودية زيادة الاستخراج وتقليص الأسعار لتعزيز مواقعها في السوق العالمية على الرغم من تراجع الطلب.

المصدر: RT

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