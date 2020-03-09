ترامب: خلاف السعودية وروسيا حول أسعار النفط والأخبار الكاذبة سبب هبوط سوق الطاقة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سبب هبوط سوق الطاقة العالمية، يعود إلى الخلاف بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "السعودية وروسيا تختلفان حول أسعار وتدفق النفط. هذا الأمر والأخبار الكاذبة سبب هبوط السوق".

ومع ذلك شدد الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى، على أن "تراجع أسعار البنزين أمر جيد بالنسبة إلى المستهلك".

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب المخاوف من تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 3800 شخص ورصد في أكثر من 100 دولة.

واليوم الاثنين صدمت سوق الطاقة العالمية بهبوط حاد لأسعار النفط وصل إلى نسبة 30%، على خلفية الفشل في تمديد اتفاق "أوبك+" الخاص بالحد من الإنتاج النفطي، فيما قالت تقارير إعلامية إن هذا الأمر سببه خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع.

ومن المتوقع أن يتم رفع القيود على إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل المقبل، فيما قررت السعودية زيادة الاستخراج وتقليص الأسعار لتعزيز مواقعها في السوق العالمية على الرغم من تراجع الطلب.

المصدر: RT