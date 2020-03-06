الصحة العالمية: نعمل على تطوير لقاحات لفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف.

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وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته.

وأكدت المنظمة أن حظر السفر هو إجراء احترازي متبادل بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وأملت المنظمة في أن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف.

المصدر: RT