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ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة

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ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة
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أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.

وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.

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ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا إلى 107 أشخاص
ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا إلى 107 أشخاص

وازداد عدد المصابين من 3089 مصابا إلى 3858 خلال يوم واحد.

وبلغ عدد المتعافين 414 شخصا، فيما كان عددهم 276 شخصا أمس الثلاثاء.

يذكر أن إيطاليا هي الدولة التي تشهد أكبر انتشار لفيروس كورونا في أوروبا. وتم تسجيل أولى حالات الإصابة في شمال البلاد قبل أسبوعين، وفي وقت لاحق تفشى الفيروس حتى سجلت حالات الإصابة في كل الأقاليم الـ 20 في البلاد.

المصدر: رويترز

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