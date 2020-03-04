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السلطات الإيطالية تغلق جميع المؤسسات التعليمية حتى منتصف مارس بسبب فيروس كورونا

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السلطات الإيطالية تغلق جميع المؤسسات التعليمية حتى منتصف مارس بسبب فيروس كورونا
Reuters
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قررت السلطات الإيطالية تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإيطالية قرارا جديدا ينص على تشديد تدابير الوقاية من كورونا لتشمل الحفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر، والتحية عن بعد بلا مصافحة وعناق وتبادل للقبلات، وإلغاء جميع المؤتمرات والاجتماعات، إضافة إلى توصية الأشخاص فوق سن 75 عاما بعدم الخروج من المنازل.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أغلقت المدارس في المناطق الشمالية التي تشهد أعلى معدلات في انتشار الفيروس، وبينها لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا وليغوريا وبيزارو وأوربينو.

ووفقا للبيانات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بكورونا في إيطاليا أكثر من 2260 شخصا، توفي منهم 79، وتعافى 160.

المصدر: وكالات

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