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أمريكا تقر بيع إسرائيل طائرات التزود بالوقود في الجو

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أمريكا تقر بيع إسرائيل طائرات التزود بالوقود في الجو
Reuters
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أقرت أمريكا بموافقتها على بيع 8 طائرات صهريج لإسرائيل، لتزويد طائراتها الحربية بالوقود في الجو، في أول اعتراف بمساعدة تل أبيب على امتلاك ذراع جوية طويلة بإمكانها الوصول لإيران.

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وقالت وكالة التعاون الدفاعي الأمني، يوم الثلاثاء، في إخطار رسمي للكونغرس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ثماني طائرات للتزود بالوقود من طراز كيه سي-46 بقيمة 2.4 مليار دولار لإسرائيل.

وأكدت الوكالة التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، مشددة على أن مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها واستعداداتها للدفاع عن نفسها، هو أمر مهم جدا للمصالح الأمريكية.

وتشمل الصفقة المحتملة الطائرات التي تصنعها شركة "بوينغ"، وكذلك قطع الغيار وأجهزة اللاسلكي.

ويعتقد الخبراء أن هذه الصفقة تندرج في إطار تلبية الولايات المتحدة لطلب إسرائيل امتلاك كافة الوسائل التقنية التي تساعدها على توجيه ضربات جوية لمنشآت إيرانية على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.

 

المصدر: وكالات 

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