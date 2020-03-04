مساع في الكونغرس الأمريكي لنزع السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل خاشقجي

تعهد أعضاء بالكونغرس الأمريكي الثلاثاء بإلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، متهمين الرئيس دونالد ترامب بحظر نشره بهدف حماية السعودية.

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وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، إنه سيستند إلى فقرة من قانون صدر عام 1976 تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.

وقال وايدن "لقد كان هذا تسترا تاما وكاملا"، مضيفا أن عدم قيام بلاده وأصدقائها وشركائها بأي تحرك ردا على "هذا الفعل الهمجي" يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحافيين.

وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، سيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية على القرار.

وطلب الكونغرس العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية من أمر بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.

لكن مدير الاستخبارات، قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.

وقال النائب توم مالينوفسكي الذي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير إن "الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر".

وأضاف للصحافيين "ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارته".

المصدر: "أ ف ب"