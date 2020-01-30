 
مباشر

أمير سعودي يجيب عن سؤال: أين جثة خاشقجي؟

أخبار العالم العربي

أمير سعودي يجيب عن سؤال: أين جثة خاشقجي؟
عبد الرحمن بن مساعد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n681

دخل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في جدال مع القائم بحساب غير رسمي تحت اسم "لولوه بنت جاسم آل ثاني"، وأجاب عن سؤال حول مكان جثة خاشقجي.

وسأل صاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" في موقع التواصل "تويتر"، الأمير بن مساعد: أين جثة خاشقجي؟

ورد بن مساعد بالقول إن "الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل، وقالت ان الجثة سلمت بعد تقطيعها الى متعهد تركي".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط