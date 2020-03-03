توقيع أردوغان الشخصي على حطام هيكل طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هيكل عدد من الطائرات المسيرة قبل توجيهها نحو سوريا، لكن، تم إسقاط جميع هذه الدرونات بنيران الجيش السوري فور وصولها إلى أجواء إدلب.

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وظهرت صور إحدى هذه الطائرات المسيرة أثناء توقيع أردوغان على هيكلها في "تويتر" على حساب Steele M، ثم عرض هذا الناشط صورة الطائرة نفسها مع توقيع الرئيس التركي، وهي محطمة.

وتظهر شظايا الطائرة التركية بدون طيار داخل الإطار المنشور، ويمكن من خلال هذه الصورة تمييز علامة تحديد هوية سلاح الجو التركي عليها، وتوقيع أردوغان على هيكلها.

وفي صورة أخرى يظهر الرئيس التركي، وهو يوقع على هيكل مركبة جوية بدون طيار.

Turkish President hand signs a Turkish military drone before it deployment and the Syrian Arab Army air defence forces promptly shoots it down! #Syria#Syrianarmy🇸🇾please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates 🇸🇾 pic.twitter.com/py4dYaPYJy — Steele M (@SteeleSyAA) March 3, 2020

في مطلع مارس الجاري، استخدم الجيش التركي لأول مرة "سرب طائرات بدون طيار" في حربه ضد قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وفي 1 مارس، دمر الجيش السوري طائرة تركية بدون طيار، لكن مسلحي "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة، لم يتأخروا عن إعلان فرحتهم ظنا منهم أنها طائرة سو 24 تابعة للقوات الحكومية السورية، وتغنوا بأنهم أسقطوها بأنفسهم، وعلاوة على ذلك باشروا بالبحث عن الطيار، دون أن ينتبهوا أن الطائرة التي كانوا يكبّرون قربها هي طائرة مسيرة دون طيار، وأنها عائدة للجيش التركي وليس للجيش السوري.

وتصاعد التوتر في إدلب اعتبارا من يناير الماضي، عندما رد الجيش السوري على هجمات المسلحين والإرهابيين، فشن هجوما في المنطقة استرجع خلاله عددا كبيرا من البلدات والقرى، وفي ليلة 28 فبراير، بدأ الجيش التركي بضرب مواقع الجيش السوري ردا على توغله في عمق مناطق الإرهابيين وانتقاما لقصف قافلة تركية في منطقة جبل الزاوية أسفر عن مقتل 33 جنديا وإصابة 32 آخرين.

المصدر: "لينتا رو"