ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها مسيرة تركية
Reuters Murad Sezer
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تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة، ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز "سو 23".
ونفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.
ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها تركية— RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020
تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز سو 23https://t.co/cyePdHheje#فيديو#تركيا#سوريا#videopic.twitter.com/QSwxIoZwYz
تزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري، إغلاق الأجواء شمال البلاد أمام حركة الطيران بالكامل.