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ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها مسيرة تركية

أخبار العالم العربي

ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها مسيرة تركية
Reuters Murad Sezer
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تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة، ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز "سو 23".

ونفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

تزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري، إغلاق الأجواء شمال البلاد أمام حركة الطيران بالكامل.

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"سانا" تنفي إسقاط طائرة حربية سورية وتؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية

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