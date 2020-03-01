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"سانا" تنفي إسقاط طائرة حربية سورية وتؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية

أخبار العالم العربي

Reuters MS/MDP
طائرة حربية سورية -أرشيف-
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نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

وكانت مصادر للجماعات المسلحة السورية تناقلت مقاطع فيديو، قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش السوري عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، وخصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

المصدر: "سانا"

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