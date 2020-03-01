"سانا" تنفي إسقاط طائرة حربية سورية وتؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية
نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.
#عاجل || #سانا ||#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا ||— سانا عاجل (@SanaAjel) March 1, 2020
مراسل سانا ينفي ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة حربية سورية ويؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية
وكانت مصادر للجماعات المسلحة السورية تناقلت مقاطع فيديو، قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.
إسقاط طائرة مسيرة فوق إدلب— RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020
نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.https://t.co/A2iwRRhaN4#فيديو#تركيا#سورياpic.twitter.com/YawqYw4PJL
وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش السوري عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، وخصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة.
المصدر: "سانا"