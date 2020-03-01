"سانا" تنفي إسقاط طائرة حربية سورية وتؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية

نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

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مراسل سانا ينفي ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة حربية سورية ويؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية — سانا عاجل (@SanaAjel) March 1, 2020

وكانت مصادر للجماعات المسلحة السورية تناقلت مقاطع فيديو، قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.

إسقاط طائرة مسيرة فوق إدلب

نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.https://t.co/A2iwRRhaN4#فيديو#تركيا#سورياpic.twitter.com/YawqYw4PJL — RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش السوري عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، وخصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

المصدر: "سانا"