قبيل صلاة الفجر.. تلاوة سورة الفتح بمساجد تركيا دعما للجيش في إدلب

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن مساجد تركيا شهدت اليوم الاثنين تلاوة سورة الفتح قبيل صلاة الفجر، بهدف "سلامة أفراد الجيش التركي والنصر لعملية درع الربيع في محافظة إدلب السورية".

إقرأ المزيد

وأفادت "الأناضول" بأن مسجد أبو الأيوب الأنصاري في مدينة اسطنبول، تلا به "مئات المصلين سورة الفتح، قبيل أداء صلاة الفجر، راجين من الله السلامة والتوفيق لأفراد الجيش التركي في مهمتهم".

وذكرت أيضا أن مساجد الولايات التركية "قاطبة" شهدت "تلاوة سورة الفتح قبيل صلاة الفجر".

وقيل إن المصلين تضرعوا "إلى الله عز وجل، لنصرة الجيش التركي وصون الجنود الأتراك وتكليل جهودهم ومساعيهم بالنجاح".

وأعلن في هذا السياق، أن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ووزير الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غل ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، حضروا صلاة الفجر في مسجد الحاج بيرم في العاصمة أنقرة.

المصدر: الأناضول