200 نيجيري يؤبنون الجنود الأتراك القتلى في إدلب السورية

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن نحو 200 نيجيري اجتمعوا بمسجد غربي البلاد "وقاموا بالدعاء للشهداء الأتراك" الذين قتلوا في إدلب.

ونقلت صحيفة "يني شفق" عن أحد الحاضرين بالمسجد قوله "إن الأطفال والنساء والشيوخ والشباب قاموا بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم".

yenisafak.com

وصرح هذا الرجل للوكالة قائلا: "قمنا بالدعاء لروح جنودنا الأتراك في إدلب، وبالشفاء العاجل للمصابين. اللهم احفظ جميع المسلمين".

وكانت أنقرة أعلنت الخميس الماضي مقتل 34 جنديا تركيا خلال غارات سورية على مواقع في مدينة إدلب.

المصدر: يني شفق