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اعتداء على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

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اعتداء على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة
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قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن مجهولين اعتدوا على موظفيها في أنقرة مساء يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن المعتدين هاجموا ثلاثة من موظفيها، ورددوا هتافات "تركيا للأتراك.. الروس عملاء". ونعت المهاجمون الموظفين بالعملاء لروسيا.

وقالت رئيسة تحرير شبكة قنوات RT  مارغاريتا سيمونيان عبر التويتر إنها تنتظر رد الشرطة التركية على هذا الاعتداء.

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