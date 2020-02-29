اعتداء على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن مجهولين اعتدوا على موظفيها في أنقرة مساء يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن المعتدين هاجموا ثلاثة من موظفيها، ورددوا هتافات "تركيا للأتراك.. الروس عملاء". ونعت المهاجمون الموظفين بالعملاء لروسيا.

وقالت رئيسة تحرير شبكة قنوات RT مارغاريتا سيمونيان عبر التويتر إنها تنتظر رد الشرطة التركية على هذا الاعتداء.

К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.



Посмотрим, как поведет себя полиция. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020