بيان: الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجوم على الجنود الأتراك في سوريا

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم على الجنود الأتراك في سوريا.

وقالت الخارجية في بيان :"نقف إلى جوار تركيا شريكتنا في حلف شمال الأطلسي".

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 29 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب.

وأكد رحمي دوغان، والي محافظة هطاي التركية على الحدود مع سوريا، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، مشيرا إلى أن حالة بعضهم خطرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي إلى هطاي.

المصدر: RT