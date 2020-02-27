إسرائيل تكتشف إصابة بكورونا بين مواطنيها

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، عن اكتشاف إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا عقب عودته من إيطاليا.

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وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن المصاب بعدوى كورونا كان قد عاد من إيطاليا قبل 4 أيام، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية أنه مصاب بالعدوى، ونقل للعزل الصحي في مستشفى "شيبا" الواقع بمنطقة "تل هشومير"، شرق تل أبيب.

الوزارة الإسرائيلية المختصة كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم أيضا تعافي أحد الإسرائيليين الاثنين المصابين بفيروس كورونا في أحد المستشفيات اليابانية بعد إصابتهما بعدوى فيروس كورونا على متن سفينة سياحية قبالة سواحل اليابان.

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، أنه سيوقع اليوم على قرار يقضي بمنع الأجانب القادمين من إيطاليا إلى البلاد، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في هذا البلد، حيث بلغت حصيلة الوفيات 12 حالة من أصل 400 إصابة.

وأكد درعي كذلك فرض حجر صحي قسري على جميع الإسرائيليين العائدين من إيطاليا لمدة أسبوعين من لحظة وصولهم إلى البلد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت لاحق تعديل هذه الإجراءات بحيث يفرض الحجر الصحي على القادمين من إيطاليا في منازلهم، فور وصولهم إلى البلاد.

المصدر: معا