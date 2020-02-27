إسرائيل تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الخارج خشية تفشي فيروس "كورونا"

نصحت الحكومة الإسرائيلية رعاياها بتجنب السفر إلى الخارج وعدم المشاركة في "مؤتمرات دولية" وفعاليات دينية مع أشخاص أجانب، بهدف حماية الدولة العبرية من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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وحضت وزارة الصحة الإسرائيليين في تعميم نشرته في وقت متأخر من الليلة الماضية على "عدم التوجه إلى إيطاليا" حيث بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 12 حالة من أصل 400 إصابة.

وأكدت الوزارة وجود "احتمال كبير أن يكون المرض قد تفشى في دول أوروبية أخرى وفي أنحاء أخرى من العالم، لذا حثت وزارة الصحة المواطنين على إعادة النظر في سفرهم إلى الخارج".

كما نصحت الوزارة الإسرائيليين بـ"ضرورة تجنب" المشاركة في "مؤتمرات دولية" والسفر للمشاركة في "فعاليات دينية يجتمع فيها أشخاص من مختلف الدول".

ولم تشر السلطات إلى أي مناسبة محددة إلا أن التدبير يمكن أن يطبق نظريا على عرب إسرائيل وغالبيتهم من المسلمين، الذين قد يرغبون بالتوجه إلى مكة لأداء العمرة أو الحج، علما أن السعودية علقت فجر الخميس دخول المعتمرين بهدف منع الوباء من الوصول إلى المملكة.

وسجلت إسرائيل حتى اليوم إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد.

ويثير بث "أخبار مضللة" حول الفيروس المخاوف من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 مارس المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع.

وقد تكون هذه الانتخابات مفصلية للمسيرة السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سيمثل في منتصف الشهر المقبل أمام القضاء بتهم فساد واحتيال وإساءة الأمانة.

المصدر:"أ ف ب"