الدفاع التركية: دمرنا 21 موقعا للقوات السورية بعد مقتل جندي تركي في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن الجيش دمر 21 موقعا تابعا للجيش السوري ردا على مقتل جندي في إدلب.

وأضافت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنها تتابع كل التطورات، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حينه.

Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، قتل جندي تركي بإدلب، في هجوم بقنبلة ألقيت من جانب قوات الحكومة السورية، بحسب ما أفاد به إقليم غازي عنتاب التركي، مشيرا إلى أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات.

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وأكد الإقليم التركي أن عدد الجنود الذين قتلوا في تلك المنطقة خلال الشهر الجاري، بلغ 16 جنديا.

هذا، وأرسلت أنقرة آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها، للتصدي لهجوم تشنه القوات الحكومية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية.

وكان مصدر عسكري قد أفاد لـ RT، اليوم، بأن الجيش السوري نفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطريق الدولي M4.

وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.

المصدر: وكالات