"رويترز": مقتل جندي تركي بإدلب في هجوم بقنبلة لقوات الحكومة السورية

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، بأن جنديا تركيا قتل بإدلب، في هجوم بقنبلة ألقيت من جانب قوات الحكومة السورية.

وقال إقليم غازي عنتاب التركي، إن أحد أفراد الجيش قتل في هجوم بقنبلة نفذته قوات الحكومة السورية في منطقة إدلب.

وأضاف أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات.

وأكد الإقليم التركي أن عدد الجنود الذين قتلوا في تلك المنطقة خلال الشهر الجاري، بلغ 16 جنديا.

هذا، وأرسلت أنقرة آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها، للتصدي لهجوم تشنه القوات الحكومية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية.

وكان مصدر عسكري قد أفاد لـ RT، اليوم، بأن الجيش السوري نفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4.

وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الجيش كثف استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي.

جدير بالذكر أن روسيا وتركيا، أكدتا في ختام الجولة الثانية من محادثاتهما حول الوضع في محافظة إدلب السورية، التزامهما بالاتفاقات الموقعة حول إجراءات وقف التصعيد في منطقة إدلب.

كما أكد البيان في ختام المباحثات التي استمرت يومي 17 و18 فبراير الجاري، على أهمية دفع العملية السياسية في سوريا بأيدي السوريين أنفسهم الذين يجب أن يقودوا جهود التسوية وينفذوها.

المصدر: وكالات