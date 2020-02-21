ترامب منددا بجائزة "الأوسكار" لفيلم "الطفيلي: "ما هذا بحق الجحيم؟!"

ندد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بقرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية منح جائزة الأوسكار لأفضل فيلم لهذا العام إلى فيلم "الطفيلي" الكوري الجنوبي.

ووجه ترامب، أثناء تجمع انتخابي في مدينة كولورادو سبرينغس ليلة أمس الخميس، انتقادات شديدة اللهجة إلى نتائج توزيع جوائز "الأوسكار" هذا العام، واصفا إياها بـ"السيئة".

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020

وتابع: "الفائز هو فيلم من كوريا الجنوبية. ما كل هذا بحق الجحيم؟ لدينا كثير من المشاكل مع كوريا الجنوبية في مجال التجارة، وفي هذا السياق يمنحونهم جائزة أفضل فيلم للعام".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هل هو فيلم جيد؟ لا أعرف"، ودعا إلى عودة الأفلام الهوليوودية الكلاسيكية مثل "ذهب مع الريح" (1939) و"سانسيت بوليفارد" (1950) إلى الشاشة.

إقرأ المزيد

وفي التاسع من فبراير الجاري، أصبح فيلم "الطفيلي" من إخراج، بونج جون، أول فيلم بلغة غير إنجليزية حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

كما فاز هذا الشريط بجوائز الأكاديمية الأمريكية لأفضل مخرج وأفضل فيلم دولي وأفضل مسرحية.

علاوة على ذلك، أصبح "الطفيلي" أول فيلم كوري جنوبي فاز بالسعفة الذهبية، أهم جائزة في مهرجان كان السينمائي.

المصدر: RT