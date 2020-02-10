فيلم من كوريا الجنوية يتفوق على عظماء هوليوود ويصنع تاريخا جديدا في الأوسكار

فاز فيلم Parasite الكوري الجنوبي بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، في حفل الأوسكار لهذا العام، يوم الأحد 9 فبراير، في نسخته 92.

وصنع الفيلم التاريخ بهذه الجائزة، كونه أول فيلم بلغة غير الإنجليزية يحصل على أعلى جائزة في صناعة السينما في العالم، وهي جائزة الأوسكار لفئة "أفضل فيلم دولي"، عوضا عن التسمية القديمة "أفضل فيلم أجنبي".

I want to quickly say that I absolutely admire the dynamic duo of Bong Joon-Ho and Song Kang-Ho pic.twitter.com/DJzbRhyqOP — The Academy (@Oscars2020) February 10, 2020

i’ve watched it 600 times pic.twitter.com/evQ4waw1H1 — Shea Serrano (@SheaSerrano) February 10, 2020

وحصد فيلم Parasite، (طفيلي) الذي يعالج الفجوة بين الأغنياء والفقراء في سيئول الحديثة، أربع جوائز أوسكار، بينها أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي لبونغ جون هو، وأفضل فيلم روائي دولي. بالإضافة إلى أنه لم يفز أي فيلم على الإطلاق بجائزتي الأفلام الروائية الدولية وأفضل فيلم معا، في جوائز الأوسكار.

I want to quickly say that I absolutely admire the dynamic duo of Bong Joon-Ho and Song Kang-Ho pic.twitter.com/DJzbRhyqOP — The Academy (@Oscars2020) February 10, 2020

its only fair that i add his acceptance speech for the golden globes (best foreign language film) too

"once you overcome the one inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films" pic.twitter.com/uEcYi801zf — PARASITE BEST PICTURE ⋆ EG☻ ⁷ (@sugaxwoodz) February 10, 2020

When your partner is presenting and your turn is coming up https://t.co/6Kqubw15Y8 — The Academy (@Oscars2020) February 10, 2020

وتعد هذه الجوائز أمرا رائعا بالنسبة لفيلم يعرض مصحوبا بالترجمة في الولايات المتحدة، ليتفوق بفوزه هذا على أفلام كبرى شركات الإنتاج والمخضرمين في هوليوود أمثال مارتن سكورسيزي وكوينتن تارانتينو.

وجاء الفوز في ختام موسم الجوائز الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب غياب التعددية النوعية، حيث امتلأ مسرح جوائز الأوسكار بالممثلين وصناع السينما الكوريين الذين تحدث غالبيتهم للجمهور بلغتهم الأم في حضور مترجم.

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وقالت كواك سين آي المشاركة في إنتاج الفيلم: "أعجز عن الكلام، لم نتخيل أن هذا سيحدث .. إننا سعداء للغاية، وأشعر أن هذه لحظة تاريخية".

وعندما تسلم بونغ أول أوسكار عن أفضل سيناريو أصلي، حدق في الجائزة بدهشة. ثم أشاد بزملائه الأربعة الآخرين الذين رشحوا للجائزة قائلا: "أتمنى لو حصلت على منشار وقسمت الأوسكار إلى خمسة (أجزاء) وتقاسمتها معكم جميعا:.

يذكر أن فيلم Parasite، ينتمي إلى فئة الكوميديا السوداء، أنتج عام 2019، وهو من إخراج بونغ جون هو، وبطولة كل من سونغ كانغ هو، لي سون كيون، تشو يو جونغ.

وحصل الفيلم سابقا على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2019، حيث أصبح بذلك أول فيلم كوري جنوبي يحوز هذه الجائزة.

المصدر: رويترز