أكثر 4 "لحظات إثارة للجدل" في حفل الأوسكار 2020!

حظي حفل الأوسكار ليلة الأحد 9 فبراير بالعديد من الإشارات القوية، بما في ذلك فستان ناتالي بورتمان (احتجاجا على عدم ترشيح المخرجات)، وعبارة جدلية أطلقها كل من كريس روك وستيف مارتن.

- الافتقار لوجود "فنانات مرشحات"

على الرغم من انطلاق أمسية حفل جوائز الأوسكار من دون مضيف، فإن الممثلين الكوميديين ستيف مارتن وكريس روك، حظيا بفرصة كبيرة لإطلاق العنان لـ"حوار" ذي رسالة مبطنة في حفل توزيع الجوائز، بما في ذلك الافتقار إلى الفنانات المرشحات.

وعند الحديث عن المخرجين المرشحين في حفل هذا العام- جميعهم من الذكور- أشار الزوج إلى افتقار العرض للاعتراف بجهد الإناث وراء الكاميرا. وقال روك في نقطة ما: "رًشّح الكثير من المخرجين العظماء هذا العام". ليرد مارتن بالقول: "لا أعرف يا كريس، اعتقدت أن هناك شيئا مفقودا من القائمة هذا العام". وصاح روك بعبارة تقول "?Vaginas"، في إشارة إلى الإناث.

- فستان ناتالي بروتمان

أولت وسائل الإعلام الرئيسية اهتماما كبيرا بالممثلة ناتالي بورتمان، التي قررت التعبير عن التمييز الجنسي في ترشيحات الأكاديمية، من خلال ارتداء فستان مميز بتطريز أسماء المخرجات، التي شعرت أنهن تعرضن للتجاهل في الترشيحات.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020

وقالت بورتمان، إنها اتخذت قرارا بعرض الأسماء من خلال ردائها، "للاعتراف بالنساء اللائي لم يُعترف بهن رغم عملهن الرائع هذا العام".

ومن الأسماء المطرزة: المخرجة غريتا غيرويغ عن "Little Women"، ولونا وانغ عن "The Farewell".

- صيحة جون بولتون

Congratulations, Brad Pitt.



"They told me I only have 45 seconds up here — which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week." 👏🏼👏🏼👏🏼#Oscars2020pic.twitter.com/i7ctBfokd3 — Minh Ngo (@minhtngo) February 10, 2020

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قبل أن يذكر أبناءه، أطلق النجم براد بيت، الذي حاز الأوسكار عن دوره في "ذات مرة في هوليوود"، صيحة لجون بولتون. وضمن بيت وجود الطابع السياسي في الحفل خلال أقل من 20 دقيقة، بالقول إن مدة الـ45 ثانية التي مُنحت له لإلقاء خطاب استلام الجائزة، كانت "45 ثانية أكثر" مما أعطي للدبلوماسي جون بولتون، للشهادة أمام مجلس الشيوخ.

- توقفوا عن تناول حبوب الإفطار (cereal)

بعد فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر"، ألقى خواكين فينيكس خطابا متجهما تقريبا، يضع فيه اللوم على الناس لشربهم الحليب، ودعا إلى إلغاء الثقافة هذه.

وتحدث فينيكس عن قدرة الفن على إعطاء "صوت لمن لا صوت لهم"، قبل الإشارة إلى من يجرون عملية "تلقيح الأبقار اصطناعيا"، ثم سرقة الحليب ووضعه في "قهوتنا وفطورنا".

المصدر: RT