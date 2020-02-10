أبرز الفائزين بجوائز أوسكار 2020 (فيديو)

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الأحد، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92 الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما على مسرح دولبي، بحضوز ثلة من نجوم هوليوود والعالم.

وفاز المخرج الكوري الجنوبي بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "الطفيلي"، ليتساوى مع فيلم "1917" في عدد الجوائز.

أما جائزة أفضل ممثل، فقد فاز بها، خواكين فينيكس، عن دوره في فيلم "الجوكر". وحازت رينيه زيلويغر على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي".

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

وفاز النجم العالمي براد بيت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، بعد منافسة شرسة مع عدد من النجوم، مثل آل باتشينو، وتوم هانكس، حيث فاز بيت بالجائزة عن فيلم "ذات مرة في هوليود"، للمخرج تارنتينو.​

وفازت لورا ديرن (52 عاما) بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة زواج". وهذا أول أوسكار تفوز به خلال حياتها المهنية الممتدة لأكثر من 40 عاما.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

وحصل فيلم "مصنع أمريكي" على جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي، وهو باكورة إنتاج شركة هاير جراوند التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عام 2018. والفيلم من إخراج جوليا رايشرت وستيفن بوجنار.

وفاز "تايكا وتيتي" بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "Jojo Rabbit"، ويعد هذا أول فوز للوتيتي بهذه الجائزة العالمية، والسيناريو مقتبس من رواية "Caging Skies" للمخرح كريستين ليونين.

كما حصل فيلم "فورد فيراري" بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل تحرير صوت، وتسلم الجائزة دونالد سيلفستر، وتعد أول جائزة له.

أما جائزة أوسكار لأفضل مزج صوتي فقد ذهبت إلى "1917"، وتسلم الجائزة كل من مارك تايلور وستوارت ويلسون.

المصدر: وكالات