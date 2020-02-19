مصرع رجلي إطفاء بحريق في إحدى مكتبات كاليفورنيا

أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء بمقاطعة تولاري بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن رجلي إطفاء لقيا حتفهما وهما يكافحان حريقا اندلع في مكتبة وسط الولاية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

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وقالت الإدارة إن "طواقمها وصلت إلى المكتبة في مدينة بورترفيل بعد الساعة الرابعة مساء وبدأت بمكافحة الحريق".

من جهته، كتب قائد شرطة مقاطعة تولاري مايك بودرو على "فيسبوك": "صلوا من أجل إدارة المطافئ بمدينة بورترفيل.. لقد فقدت رجلين شجاعين".

وأشارت متحدثة باسم الإطفاء، إلى أن "المكتبة التي تعود للخمسينات لم تكن تحتوي على نظام آلي لإخماد الحريق".

المصدر: رويترز