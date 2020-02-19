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مصرع رجلي إطفاء بحريق في إحدى مكتبات كاليفورنيا

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مصرع رجلي إطفاء بحريق في إحدى مكتبات كاليفورنيا
Reuters BRENDAN MCDERMID
سيارات الإطفاء الأمريكية - أرشيف
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أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء بمقاطعة تولاري بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن رجلي إطفاء لقيا حتفهما وهما يكافحان حريقا اندلع في مكتبة وسط الولاية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

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وقالت الإدارة إن "طواقمها وصلت إلى المكتبة في مدينة بورترفيل بعد الساعة الرابعة مساء وبدأت بمكافحة الحريق".

من جهته، كتب قائد شرطة مقاطعة تولاري مايك بودرو على "فيسبوك": "صلوا من أجل إدارة المطافئ بمدينة بورترفيل.. لقد فقدت رجلين شجاعين".

وأشارت متحدثة باسم الإطفاء، إلى أن "المكتبة التي تعود للخمسينات لم تكن تحتوي على نظام آلي لإخماد الحريق".

المصدر: رويترز

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