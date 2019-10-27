حرائق كاليفورنيا.. السلطات تعلن حالة الطوارئ في عموم الولاية

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، فرض حالة الطوارئ في عموم مناطق الولاية بسبب حرائق غابات غطت الآلاف من الهكتارات من الأحراش وطالت الأراضي الزراعية.

وقالت سلطات كاليفورنيا إنها تستخدم جميع الوسائل المتاحة وتنسق خطواتها مع عدد من الوكالات الفدرالية من أجل إخماد الحرائق التي أطلق عليها اسم "كينكايد". وأشارت إلى أن محاولات السيطرة على الحرائق ومحاصرتها تواجه صعوبات في ظل الطقس شديد الجفاف والرياح القوية التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد يومين من فرض حالة الطوارئ في مقاطعتي لوس أنجلوس وسونوما في كاليفورنيا.

Reuters

من جانبها، أعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة سونوما المعروفة بكروم العنب، إجلاء 180 ألف مواطن جراء الحرائق. وأضافت أن عملية الإجلاء هذه هي الأكبر في تاريخ المقاطعة. وتشتعل الحرائق في سونوما وحدها على مساحة نحو 12 ألف هكتار.

Embers flying and buildings burning at the @SodaRockWinery in Alexander Valley. A blazing scene that shows how wind gusts can turn a spot fire into a much larger issue. Flames burning on the other side of highway 128 as well. @NBCNightlyNews@NBCNews@TODAYshowpic.twitter.com/bxnQSpPC3f — Sam Brock (@SamBrockNBC) October 27, 2019

وفي مقاطعة لوس أنجلوس قطعت السلطات التيار الكهربائي كخطوة وقائية عن مبان سكنية يعيش فيها قرابة مليون شخص، محذرة من احتمال أن يشمل القطع 1.5 مليون شخص إضافي، في 36 مقاطعة إجمالا.

المصدر: وكالات







