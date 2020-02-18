"طالبان" تعلن استكمال المفاوضات مع واشنطن وقرب توقيع اتفاق سلام

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية استكمال مفاوضات السلام مع واشنطن، وأنه من المنتظر توقيع اتفاق للسلام نهاية الشهر الجاري، بينما أكدت كابل بدء سريان فترة "وقف العنف" في غضون 5 أيام.

وقال مولوي عبد السلام حنفي، عضو وفد "طالبان" التفاوضي في حديث صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الاتفاق سيوقع في الدوحة نهاية هذا الشهر، بحضور ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لأفغانستان"، لافتا إلى أنه سيتم الحد من العنف خلال الأيام المقبلة لتهيئة الأجواء من أجل التوقيع على الاتفاق.

وكشف حنفي أنه بعد إبرام الاتفاق ستقوم الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بإخلاء سبيل 5 آلاف من أعضاء الحركة، فيما ستفرج "طالبان" عن ألف معتقل لديها.

إقرأ المزيد

وأوضح أن المفاوضات بين الأطراف في أفغانستان ستبدأ عقب استكمال عملية إطلاق سراح السجناء، دون أن يذكر أي تفاصيل حول الجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

من جانبه، أعلن مسعود أندرابي، القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني اليوم الثلاثاء في كابل أن الاتفاق الذي توصلت إليه حركة "طالبان" والقوات الأمريكية بشأن وقف العنف، سيبدأ العمل به خلال خمسة أيام.

والأربعاء الماضي، كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان، لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق سلام "مشروط" مع طالبان.

وحسب المسؤولين، فإنه لن يتم التوقيع رسميا على اتفاق السلام بين الطرفين "إلا إذا قدمت "طالبان" دليلا على التزامها به خلال فترة مدتها 7 أيام، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من فبراير الجاري".

ولكن في وقت لاحق أكدت شبكة "فوكس بيزنس" أن التقرير الذي أفاد بموافقة ترامب المشروطة على اتفاق سلام "مشروط" مع "طالبان"، غير صحيح.

المصدر: "الأناضول" + "رويترز"