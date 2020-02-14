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رويترز: واشنطن وطالبان تتوصلان لاتفاق خفض العنف

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رويترز: واشنطن وطالبان تتوصلان لاتفاق خفض العنف
AFP Rahmat Gul / POOL
القوات الأمريكية في أفغانستان (صورة من الأرشيف)
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن توصلت إلى اتفاق يقضي بخفض أعمال العنف مع حركة طالبان.

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وأوضح المسؤول في تصريح صحفي أدلى به على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أن الاتفاق مدته سبعة أيام ولم يبدأ بعد.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده أعدت مع "طالبان" اتفاق هدنة لسبعة أيام، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق سلام مع "طالبان".

وسبق أن أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في قطر سهيل شاهين، أن الحركة "ستمتنع عن شن هجمات واسعة النطاق أثناء سريان الاتفاق".

المصدر: رويترز

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