"كورونا" يقتل أول رجل في تايوان

أعلنت تايوان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

إقرأ المزيد

وأكد وزير الصحة في تايوان، تشين شيه-تشونغ، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن المتوفى هو رجل عمره 61 عاما كان يعاني من السكري والالتهاب الكبدي بي.

وأشار الوزير إلى أن المتوفى لم يسافر إلى الخارج مؤخرا بل كان يعمل سائقا لسيارة أجرة، وكان كثير من زبائنه من هونغ كونغ وماكاو والجزء القاري من الصين، مؤكدا أن أحد أقرباء المتوفى أصيب أيضا بالفيروس الخطير.

ولفت شيه-تشونغ إلى أن ذلك يعد أول حالتين للإصابة بكورونا داخل أراضي تايوان، مؤكدا أن السلطات تعمل بدأب على تحديد رجل انتقل منه الفيروس إلى السائق المتوفى لتبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين، فحوص تشمل جميع الأشخاص الذين عادوا مؤخرا من رحلات خارجية وظهرت عليهم أعراض قد تنجم عن إصابتهم بكورونا.

المصدر: رويترز