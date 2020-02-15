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فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في أوروبا

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فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس
AFP
خبراء فرنسيون في معهد للبحوث بمدينة ليون يوم 5 فبراير
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أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت، عن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس ​"كورونا"​ خارج آسيا وفي قلب القارة العجوز.

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"كورونا" يظهر في أوروبا.. فرنسا تعلن تسجيل أول إصابتين بالفيروس 

وكشفت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزين، عن وفاة صيني في فرنسا بسبب "كورونا" في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا.

وكانت وزيرة الصحة الفرنسية، قد أعلنت في 24 يناير الماضي عن تسجيل أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من الفيروس على أراضي فرنسا، في سابقة بالنسبة إلى أوروبا كلها.

وأعلنت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد على أراضيها.

المصدر: وكالات

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