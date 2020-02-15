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البنتاغون: كوريا الشمالية قد تستعد لاختبار صاروخ جديد يهدد الولايات المتحدة

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البنتاغون: كوريا الشمالية قد تستعد لاختبار صاروخ جديد يهدد الولايات المتحدة
Reuters KCNA REUTERS 3
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حذر تيرينس أوشونيسي قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ بالستي متطور عابر للقارات برؤوس نووية، يشكل خطرا على الولايات المتحدة.

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وأبلغ لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأنه خلص إلى هذا الاستنتاج نظرا لتجربتي محرك صاروخي جديد نفذتهما بيونغ يانغ في ديسمبر الماضي.

وذكّر بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سبق أن توعد الولايات المتحدة بـ"سلاح استراتيجي جديد" و"إجراءات فعلية صادمة".

وقال: "على الرغم من أن كيم لم يكشف عن طبيعة هذا السلاح الجديد المزعوم، تشير اختبارات المحرك الأخيرة إلى أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإطلاق تجريبي لصاروخ بالستي عابر للقارات سيزيد من قدرتها على تهديد وطننا خلال أي أزمة أو نزاع مستقبلي محتمل".

المصدر: يونهاب

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