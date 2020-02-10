باريس تدين إطلاق إيران قمرا صناعيا

دانت فرنسا إطلاق إيران لصاروخ حمل قمرا صناعيا، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت باستخدام تكنولوجيات تستعمل في صواريخ بالستية.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "فرنسا تدين هذه العملية التي استخدمت فيها تكنولوجيات تطبق في صواريخ بالستية، بما فيها عابرة للقارات".

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وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن إيران عرضت صاروخا بالستيا جديدا يتجاوز مداه الـ 500 كلم.

واعتبرت فرنسا تطوير البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية "خرقا للاستقرار الدولي ومساسا بأمن أوروبا".

وكانت إيران قد أعلنت عن إطلاق صاروخ "سيمرغ" حمل قمرا صناعيا من نوع "ظفر"، لكن الصاروخ فشل في إيصال القمر إلى المدار المحدد له.

المصدر: وكالات