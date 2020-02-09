طهران تكشف عن خطة لتصنيع مقاتلات "شبح" لا ترصدها أجهزة الرادار

أعلن قائد سلاح الجو الإيراني، أمير نصيرزاده، عن إعداد خطة لتصنيع طائرات حربية مقاتلة شبح لا يمكن لأجهزة الرادار رصدها.

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وقال نصير زاده، في تصريح متلفز، مساء السبت: "أسطولنا الجوي لا يستطيع الاختفاء عن رصد الرادارات، إلا أن خططا جديدة تم وضعها ويجري تنفيذها حاليا لتصنيع مواد تجتذب موجات أجهزة الرادار لتستطيع طائراتنا الاختفاء".

وأضاف: "نعمل على تصنيع طائرات جديدة تكون تصاميمها بشكل تستطيع الاختفاء عن أجهزة الرصد والمراقبة".

كما أشار زادة إلى أنه تم تصنيع 10 مقاتلات "كوثر" محلية الصنع لغاية الآن، وستشارك ثلاث منها في الاستعراض العسكري الخاص بيوم الجيش في الـ17 من أبريل القادم.

ولفت إلى إحراز بلاده تقدما في مشروع تصنيع صواريخ كروز جوية، معربا عن أمله بإزاحة الستار عنه في العام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس.

ولفت زاده إلى أن سلاح الجو الإيراني يمتاز عن غيره بأنه يعتمد على الطاقات الداخلية في البلاد تماما، وهو ما يجعله فريدا من نوعه، منوها بأن قطاع الصناعات الدفاعية يعمل حاليا على تنفيذ مشاريع عديدة تعتمد تصنيع أسلحة ذكية وعالية الدقة للغاية.

المصدر: فارس