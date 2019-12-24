إيران: تصنيع مقاتلات "كوثر" مستمر على قدم وساق

أكد قائد القوة الجوية الإيرانية العميد عزيز نصير زاده على أن عملية تصنيع مقاتلات "كوثر" محلية الصنع مستمرة في طهران وأصفهان، بوتيرة عالية.

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وأعرب نصير زاده عن أمله في استعراض ثلاث مقاتلات "كوثر" في أبريل المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني للجيش.

وأضاف، أن "خط إنتاج المقاتلات يدار بصورة مشتركة من قبل القوة الجوية للجيش، ومنظمة التصنيع الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة".

ومن أهم ميزات "كوثر"، استخدام هندسة متطورة متكاملة ومنظومة Avionic، والسيطرة على النيران باستخدام شبكة بيانات رقمية عسكرية مطابقة للجيل الرابع، واستخدام حسابات السلاح البالستية ومنظومة تصويب متطورة أمام الطيار HUD، بهدف زيادة الدقة للسلاح والمعدات.

وتستخدم الطائرة رادارا متطورا ومتعدد الأغراض للسيطرة على النيران لرفع مستوى الدقة في كشف الأهداف والتهديدات، ونظام ملاحة راديوي بالغ الدقة ومستقلا، وخارطة ذكية متحركة.

ويوجد نوعان من هذه الطائرة، أحادية وثنائية المقصورة، حيث أن النوع الثاني يمكن استخدامه لتدريب الطيارين في المراحل المتقدمة.

وصنع "كوثر"، يجعل إيران في عداد الدول القلائل التي تمتلك تكنولوجيا تصميم وتصنيع المقاتلات بمنظومة Avionic، والسيطرة على النيران من الجيل الرابع.

المصدر: "فارس نيوز"