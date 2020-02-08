مكافأة مالية أمريكية كبيرة لقاء معلومات عن قياديين في تنظيم "القاعدة" باليمن (صور)

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تسهم في إلقاء القبض على قياديين بارزين بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الذي يتخذ من اليمن مقرا له.

وقالت الخارجية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" الذي تنفذه الوزارة، اليوم السبت، إنها تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض أو تصفية سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين مقابل الحصول على معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي.

واتهمت واشنطن هذين الشخصين بالتحريض على شن هجمات ضد الولايات المتحدة.

هذا الإرهابي المجرم خطر على أهل اليمن السعيد!



تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى ٦ ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على سعد بن عاطف العولقي



واتساب: 2022941037 1+

تليغرام: RFJ_Arabic_bot@ pic.twitter.com/DDGP1BqIlE — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) February 7, 2020

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ويعد العولقي "أميرا" لـ"القاعدة في جزيرة العرب" بولاية شبوة اليمنية، أما القوصي فهو عضو في مجموعة مساعدي قيادة التنظيم الإرهابي، حسب الخارجية الأمريكية. وكان يقبع في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا، بعد إدانته في 2010 بتهم التآمر ودعم الإرهاب في الولايات المتحدة، وفي 2012 تم نقل القوصي إلى السودان مسقط رأسه قبل أن يفر إلى اليمن.

وفي تغريدة منفصلة نشر البرنامج أيضا صورة خالد سعيد باطرفي، عارضا مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في قبضة القوات الأمريكية.

وأوضح أن باطرفي "عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن، وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".

بلغونا عن أنشطة تنظيم #القاعدة مقابل مكافآت مالية! 💰⚖️



واتساب: 2022941037 1+

تليغرام: RFJ_Arabic_bot@ pic.twitter.com/4VnOzL9viI — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) February 7, 2020

وتأتي تلك التغريدات بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب رسميا فجر الجمعة مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

يذكر أن "القاعدة في جزيرة العرب" قد ظهر عندما توحد فرعا التنظيم في كل من السعودية واليمن عام 2009.

المصدر: RT + وكالات